Watenstedt. Die Unbekannten verwüsten einige Räume in der Heinrich-Albertz-Schule. Sie stehlen auch Computer.

Einbrecher erbeuten Geld in Schule in Watenstedt

Einbrecher sind in der Zeit von Freitag 14.30 Uhr, bis Sonntag, 8.40 Uhr, in die Heinrich-Albertz-Schule an der Watenstedter Straße, eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten und verwüsteten mehrere Räume. Die Unbekannten erbeuteten elektronische Geräte und Bargeld. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

