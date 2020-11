Betrüger geben sich in Salzgitter als Handwerker aus

Unter dem Vorwand, Dachrinnen eines Hauses in der Brucknerstraße säubern zu müssen, haben zwei Männer ein älteres Ehepaar in ein Gespräch verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Männer am Mittwochmorgen während des Gesprächs am Ehepaar vorbeigedrückt und sind so in das Haus gekommen.

Sie sollen sich dabei auffällig umgesehen haben. Derzeit geht die Polizei aber davon aus, dass dabei nichts gestohlen wurde. Nach einer kurzen Zeit hätten sie das Haus wieder verlassen.

Personenbeschreibung laut Polizei

Die Polizei beschreibt die beiden Betrüger so: Zwischen 170 und 190 Zentimeter groß und wirken leicht ungepflegt. Der größere Mann soll eine kräftige Statur haben, der kleinere wirke etwas untersetzter. Beide Männer hätten schwarze Haare.

Hinweise zur Tat oder den beiden Männern nimmt die Polizei unter (05341)18970 entgegen.

