Hier das Fahndungsfoto des Täters/der Täterin, das in der Bankfiliale in Thiede aufgenommen wurde.

Polizei fahndet nach EC-Kartendieb in Thiede

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hat am 2. November 2020 zwischen 12.20 und 12.53 Uhr einer Frau eine EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben – jetzt veröffentlicht die Polizei Salzgitter dazu ein Fahndungsfoto. Es wurde von der Überwachungskamera der Nord-LB-Filiale in Thiede an der Schäferwiese aufgenommen. Darauf ist laut Polizei nicht zu erkennen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.

Die Person hat nach dem EC-Kartendiebstahl 2000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Wer kann Hinweise zur Identität der Person geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Thiede unter (05341) 941730 zu melden.

red