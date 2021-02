Raubüberfall auf Wettbüro in Lebenstedt: Polizei sucht Zeugen

Einen erneuten Zeugenaufruf startet die Polizei Salzgitter nach dem Raubüberfall auf ein Wettbüro am Dienstag der vorigen Woche. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter am 9. Februar um 20.25 Uhr ein Sportwettbüro an der Berliner Straße in Lebenstedt betreten und eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter gerichtet. Der Mitarbeiter flüchtete ins Ladeninnere. Der Täter konnte aus der Kasse Bargeld entwenden. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es zur Tatzeit mindestens zwei Zeugen in unmittelbarer Nähe des Wettbüros gegeben haben soll. Der Täter trug eine Jeanshose, eine dunkle, längere Jacke und ein schwarzes Cap mit weißen Emblem. Zeugen melden sich bei der Polizei: (05341) 18970.

