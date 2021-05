Mitten in der Corona-Pandamie ist ein Großteil der Verwaltung des St.-Elisabeth-Krankenhauses umgezogen: Von der Liebenhaller Straße ging es hinüber in die nahe gelegene Sackstraße 14. Hier wird, so berichtet es Geschäftsführer Lutz Blume, die Verwaltung dauerhaft untergebracht sein – obwohl ein kompletter Neubau des Elisabeth-Krankenhauses bevorsteht.