12- und 14-Jähriger randalieren in Restaurants in Lebenstedt

Nach Sachbeschädigungen durch einen 12- und einen 14-Jährigen in Lebenstedt an der Berliner Straße am vergangenen Samstag, 15. Mai, zwischen 16.30 und 16.45 Uhr, ermittelt die Polizei. Ein 14-jähriger Junge warf das Fenster eines Restaurants mit einem Stein ein, weiterhin zerkratzte er drei geparkte Kraftfahrzeuge, so die Polizei. „Ein 12-jähriger Junge stieß in einem anderen Restaurant einen Glastisch um, so dass dieser zerstört wurde.“

Zeugen konnten die Taten beobachten

Unterschiedliche Zeugen hätten die beiden Jungen bei ihren Taten beobachten können, sie seien im Rahmen der Fahndung ermittelt und zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht worden. Gegen die Tatverdächtigen seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigungen eingeleitet worden.

red