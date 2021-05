Eine Dankeschön für Nachbarn in Salzgitter

Der „Tag der Nachbarn“ findet am Freitag, 28. Mai, zum vierten Mal statt. Der bundesweite Aktionstag ist eine Initiative der nebenan.de-Stiftung Berlin zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders, wie das Stadtteilzentrum Awista aus Salzgitter mitteilt. In diesem Jahr ruft die Stiftung angesichts der anhaltenden Krise dazu auf, sich mit coronakonformen Aktionen für die Nachbarschaft einzusetzen. Als der Aufruf zum Mitmachen kam, seien sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Awista und Ü24 schnell einig gewesen, sich in Salzgitter mit einer eigenen Aktion in den beiden Stadtteilen Fredenberg und Suthwiesenviertel zu beteiligen.

Hoffnung, dass sich die Nachbarschaft bald wieder im Awista zusammenfinden könne

Die beiden Stadtteilzentren Awista Fredenberg und Ü24 in Lebenstedt wollen sich am Freitag, 28. Mai, bei ihren Netzwerkpartnern und Nachbarn vor Ort mit einer symbolischen Tasse Kaffee und einem Schokoladenherz für die gute Zusammenarbeit, die wechselseitige Unterstützung und das „Füreinander da sein“ bedanken. Die Tasse Kaffee symbolisiere all das, was seit März 2020 nicht mehr gelebt werden könne und die Hoffnung, dass sich die Nachbarschaft bald wieder im Awista, dem Begegnungstreff vor Ort, zusammenfinden könne, um Gemeinschaft und Vielfalt zu leben und Begegnungen zu gestalten. Die Aufmerksamkeiten werden von den beiden Stadtteilmüttern Gülcan Dia und Zeliha Cardak Corona in der Nachbarschaft des Kurt-Schumacher-Rings verteilt. Die Karten werden an der Haustür übergeben beziehungsweise in die Briefkästen geworfen. Gestaltet worden sind die Karten in Handarbeit von Mitarbeitern und Teilnehmern in den Projekten.

red