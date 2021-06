Tag der Mahnung Kranz zum Gedenken an Kriegsopfer in Salzgitter niedergelegt

Legen zum Gedenken an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft einen Kranz auf dem Friedhof Jammertal nieder: Oberbürgermeister Frank Klingebiel (rechts) und Peter Baumeister von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN).

Lebenstedt. Es ist 80 Jahre her und bleibt als Gräueltat in Erinnerung: An Hitlers Überfall auf die Sowjetunion wurde auf dem Friedhof Jammertal erinnert.