Salzgitter impft Kinder ab 12 Jahren

Die Stadt bietet wieder Sonderimpfaktionen an, wie am Mittwoch Oberbürgermeister Frank Klingebiel mitteilte. So können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bei einer limitierten Sonderimpfaktion zum Ferienstart am Sonntag, 18. Juli, im Impfzentrum Salzgitter von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Termine gibt es über das Impfportal des Landes unter (0800) 9988665. Die Stadt hat dafür vom einzigen, für Ab-12-Jährige zugelassenen Impfstoff Biontech 1170 Dosen vom Land erhalten. „Mit einer Erstimpfung zum Ferienbeginn könnten so schon viele Schülerinnen und Schüler zum Schulstart Anfang September einen wirksamen Impfschutz haben“, sagte Klingebiel.

Weiter bietet die Stadt Spontantermine für Erstimpfungen am Montag, 19., und Mittwoch, 21. Juli, ohne Anmeldung im Impfzentrum von jeweils 8 bis 14 Uhr an. Gewählt werden kann zwischen einem mRNA-Impfstoff (etwa Biontech), der eine zweite Impfung am gleichen Ort nach sich zieht, oder dem von Johnson & Johnson, der nur eine Impfung erfordert und bei dem der Geimpfte 14 Tage nach der Impfung als vollständig geimpft gilt.

Ein weiteres Angebot: Der mobile Impfbus – ein umgebauter Testbus – ist ab Montag, 19. Juli, im Einsatz im Stadtgebiet. Der konkrete Fahrplan wird derzeit festgelegt und schnellstmöglich veröffentlicht. „Das Ziel ist, die Leute vor den Ferien zu impfen“, sagt Klingebiel, der offen seine Sorge äußerte, dass Reiserückkehrer zur potentiellen vierten Welle beitragen könnten. Im Impfbus werden Einmal-Impfungen mit dem Serum von Johnson & Johnson oder Erstimpfungen mit einem mRNA-Impfsoff wie von Biontech angeboten.

Bei der Impfaktion vor zwei Wochen, bei der 1350 Impfdosen hätten verimpft werden können, haben sich nur 700 Menschen eine Impfung geben lassen. Dieses reduzierte Interesse sei auch bei anderen Impfzentren zu beobachten, informierte erster Stadtrat Eric Neiseke, der die Quote als im Vergleich „ganz gut“ bezeichnete. Klingebiel vermutet, dass angesichts der zunehmenden Lockerungen wegen der noch niedrigen Inzidenz die Notwendigkeit zur Impfung nicht mehr gesehen wird. Erstgeimpft sind (Daten von Dienstag) 61.649 (59,11 Prozent), vollständig geimpft 44.939 (43,09 Prozent) der Salzgitteraner – diese Quoten liegen laut Klingebiel absolut im Landesschnitt (Erstimpfung: 59,11, vollständige Impfung 43,09 Prozent landesweit).

