Die Mitglieder des Rates tagten während ihrer jüngsten Sitzung wegen der Pandemie erneut im Hotel am See. Ihre Beratungen wurden wie immer gefilmt und als Live-Stream ins Netz gestellt. Auf dem Bild erheben sie sich im Gedenken an den verstorbenen früheren Ratsherrn Hartmut Leopold, den einstigen Ersten Stadtrat Ekkehart Lohoff und die Opfer der Hochwasserkatastrophe.