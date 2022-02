Salzgitteraner bringt Hilfsgüter an die Grenze der Ukraine

Lebenstedt. Die Lage in den Flüchtlingslagern an der ukrainischen Grenze spitzt sicht zu. Ein Salzgitteraner, der Hilfsgüter brachte, schildert seine Eindrücke.

Eine Frau und ihre Kinder liegen in einer provisorischen Unterkunft in einem Sportzentrum,, das bis zu 2000 Menschen aufnehmen kann.

„Hier herrscht das blanke Chaos“: Der Lebenstedter Christoph Kulik (36), der Samstag Abend mit Ehefrau Angelika (29) und seinem zweijährigen Sohn losgefahren ist, um Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen, hat gestern am Telefon spürbar überrascht von der hohen Hilfsbereitschaft, aber auch vom völlig unkoordinierten Gewühl am Übergang ins vom Krieg heimgesuchte Land berichtet. Mehr als 20 Freunde hatten dem Salzgitteraner Spenden von Kleidern und Babynahrung bis hin zu Medikamenten und Milchflaschen gebracht, so dass „mein Wagen bis zum Rand vollgestopft“ war und er einen Teil der Gaben in Salzgitter zurücklassen musste.

Dolmetscher dringend gesucht

Doch Kulik will heute in die Stahlstadt zurückkehren, um ab Dienstag Abend erneut Richtung Ukraine aufzubrechen. „Die Menschen dort“, sagt er, „benötigen Dolmetscher und Vermittler, damit die Hilfsangebote auch von Mitfahrgelegenheiten für Flüchtlinge gezielt eingesetzt werden können“.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

800 Kilometer ist der Mann, der wie seine Ehefrau polnische Wurzeln hat und bei der Salzgitter AG arbeitet, bis in die Stadt Bytom (Beuthen), etwa 200 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, durchgefahren. Dann habe er bei einer Sammelstelle am Rathaus der Stadt Rzeszów bei Kraków (Krakau) die Hilfsgüter abgegeben. Dort seien sie in Kartons sortiert und weitergegeben worden. „Die Spenden sind angekommen“, freut sich Kulik. Er habe in Fernseh-Dokumentationen von der Übergabe der Hilfsgüter in der Ukraine die Kleidersäcke aus Salzgitter wiedererkannt.

Es herrscht überall Chaos

Gegen 22 Uhr sei er gestern an der polnisch-ukrainischen Grenze eingetroffen, um in Flüchtlingslagern seine Mitfahrgelegenheit anzubieten – doch das sei in dem Chaos vor Ort nicht möglich gewesen. Zwischen Zelten, in denen Hilfsorganisationen Essen ausgeben – bis zu 50 gebe es entlang der Grenze – warteten Angehörige von Flüchtlingen teilweise tagelang auf ihre Verwandten, um sie in den Westen zu bringen. Andere hätten über ihre Handys den Kontakt hergestellt, wüssten genau, wohin sie wollten.

Aber bis zu 30 Prozent der Frauen mit ihren Kindern wüssten nicht wohin, scheuten sich zugleich, in Autos mit fremden Männern einzusteigen. An der Seite der völlig überfüllten Parkplätze seien immer wieder Familien zu sehen, die sich nachts bei Minusgraden völlig erschöpft in Decken eingerollt hätten.

Endlose Warteschlangen

„Das Problem ist die Verständigung“, sagt Kulik. Zudem spitze sich die Situation an der Grenze jeden Tag weiter zu. Auf den Straßen in den Westen bildeten sich endlose Warteschlangen von Bussen und Autos, auch an Bahnhöfen gebe es kein Durchkommen mehr. Und mitten im Gedränge der zu den Zügen hastenden Menschen seien ältere Frauen zu sehen, die barfuß auf Decken oder Feldbetten völlig erschöpft eingeschlafen seien.

Helfer müssen sich selbst organisieren

Die meisten Kontakte oder Hilferufe liefen über die sozialen Medien wie etwa Facebook. Er selbst, sagt, Kulik, habe so aufgerufen, Dolmetscher an die Grenze zu schicken. Helfer könnten sich im Grenzgebiet nirgendwo registrieren lassen: „Wer hier unterstützen will, muss das selbst organisieren und gezielt losfahren, sonst ist er hier verloren und steht völlig gelähmt im Weg herum“. „Was hier dringend nötig ist“, sagt Kulik, „sind viele helfende Hände“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de