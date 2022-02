Klaus Gossow: Ehemaliger Leitender Baudirektor Salzgitter ist tot

Klaus Gossow ist tot. Der ehemalige Leitende Baudirektor der Stadt hat sich nicht nur als Kenner des Straßenbaus und der Stadtentwässerung hervorgetan, er war auch ehrenamtlich ein unermüdlicher Akteur in und für Salzgitter. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Klaus Gossow war unermüdlicher Akteur in und für Salzgitter

Gossow wurde 1937 in Breslau geboren, kam nach der Flucht in die Region, legte sein Abitur in Hildesheim ab und studierte an der Technischen Hochschule Hannover Bauingenieurwesen. Der Bau der Industriestraßen Nord und Mitte sowie der Ausbau der Nord-Süd-Straße sind in seine Amtszeit (1971 bis 2002) gefallen, aber auch der Verkehrsknoten Salzgitter-Bad, die Kläranlagen Lebenstedt, Salzgitter-Bad und Ringelheim – und der Erwerb der Kniestedter Kirche. Die Ortsumgehungen Vienenburg und Goslar waren zuvor größere Bauvorhaben in seiner Zeit als stellvertretender Amtsvorstand im Straßenbauamt Goslar. Gossow ist zur Stadt Salzgitter als Arbeitgeberin gewechselt auch mit Blick auf Aufstiegsmöglichkeiten, wie er selbst bekannte. Er stellte seine Kenntnisse in verschiedenen Fachorganisationen zur Verfügung, unter anderem im Oberprüfungsamt.

Für mehr Emotionen in Salzgitter hat wohl das Altstadtfest in Salzgitter gesorgt, für das der Bauingenieur Mitte der 70er-Jahre als Initiator, Motor und Moderator stand. Als wortgewandter, humorvoller und kenntnisreicher Programmleiter diente er auch etwa bei den Klangzeiten im Rosengarten. Seine Eloquenz und seinen Kenntnisreichtum stellte er außerdem nicht nur in Fachvorträgen und Fachartikeln zum Bauwesen, sondern auch in Vorträgen zur Geschichte und Heimatgeschichte sowie auch in Zeitungsartikeln unter Beweis.

Klaus Gossow war Mitglied in vielen Vereinen – und machte 30-mal das Sportabzeichen

Gossow mischte sich ein und mischte mit, er hat sich für die Stadt eingesetzt, Ideen und Vorschläge unterbreitet. Er war unter anderem Mitglied im Förderverein Burg Lichtenberg, im Bürgerverein Salzgitter-Bad, Gründungsstifter in der Bürgerstiftung, im Geschichtsverein, im Heimatkreis Lichtenberg, in der Burschenschafter-Vereinigung, im Komitee Bürgerfeste, im Kirchenvorstand St. Petrus und leitete die Arbeitsgemeinschaft Denkmalschutz der Braunschweigischen Landschaft. Er spielte Tennis und legte 30-mal das Sportabzeichen ab. Seine vielfältigen Einsätze brachten ihm verschiedene Auszeichnungen ein: unter anderem die Grubenlampe der Kleinkunstbühne 2003, die Würdigung der Stadt für den Einsatz für den Gradierpavillon, aber auch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 2006.

Mit Klaus Gossow verliert die Stadt ein beredtes Original, das Kritik anbrachte, aber auch gerne Lob verteilte. Für die Redaktion bleibt in Erinnerung: kompetente Antworten zu allen Belangen der Stadtgeschichte und Briefe in selbstbewusster, nicht leicht entzifferbarer Handschrift, die stets mit dem (von ihm selbst so genannten) „Gossowschen Dreiklang“ endeten: Weiter so! Dranbleiben! Nicht nachlassen!

