Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine

Rund 300 Menschen sind am Montag Abend dem Aufruf des Bündnisses „Salzgitter passt auf“ gegen den Krieg in der Ukraine gefolgt. Der 45-minütige Protest gegen den russischen Einmarsch ins Nachbarland überdeckte dabei das ursprüngliche Ziel, das noch vor einer Woche der Solidarität mit den Corona-Maßnahmen und dem Gedenken der Opfer der Pandemie in Salzgitter gegolten hatte.

OB Klingebiel fordert Frieden und Toleranz

Doch Redner der Mahnwache wie Oberbürgermeister Frank Klingebiel nutzten die tagesbeherrschenden Ereignisse, um sich mit den Demonstranten, die sich hinter Bannern in den Nationalfarben der Ukraine rund um das Denkmal des störrischen Esels auf dem kleinen Schützenplatzeingefunden hatten, für Frieden, Respekt und Toleranz auszusprechen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klingebiel erinnerte während seiner Rede mit zeitweise tränenerstickter Stimme an Leid, Angst, Schrecken und Gewalt mitten in Europa. Der Einmarsch am 24. Februar sei ein „rabenschwarzer Tag für die Weltengemeinschaft“ gewesen. Immer wieder wandte sich der OB direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin („Was Sie machen, sind Größenwahn und Zerstörung!“). Er rief ihn auf, den Krieg sofort zu beenden. „Gewalt ist noch nie eine Lösung gewesen“, sagte Klingebiel und erinnerte an die Barbarei im Zweiten Weltkrieg, die auch dem russischen Volk einen hohen Preis abverlangt habe. Doch das, was 1939 unter Hitlers Terror-Herrschaft mit dem Überfall auf Polen als „Blitzkrieg“ begonnen hatte, dürfe sich nie mehr wiederholen. Wenn Putin im Fall der Ukraine die Hoffnung auf einen rasch erledigten Überfall hege, werde sich das als eine „schreckliche Fehleinschätzung“ erweisen: „Nehmen Sie endlich Vernunft an“, rief er gen Moskau.

Am Ende fand Klingebiel dann doch noch Worte zur Pandemie. Bei allem Unmut über die Corona-Maßnahmen, appellierte er, „verlieren Sie nicht Ihr Vertrauen in die Demokratie – vor allem jetzt nicht“.

Gewerkschafter kritisieren Aufrüstung der Bundeswehr

Zuvor hatten der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Matthias Wilhelm, und Baran Gülsen von der Jugendvertretung bei VW sich ebenfalls vehement gegen den Ukraine-Krieg als „Anschlag auf unsere demokratischen Werte“ gewandt. Beide kritisierten aber auch, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgeben wolle. Bei Ausgaben in solcher Höhe „geht es nicht um den Frieden“, monierte Gülsen und erntete Pfiffe von Teilen der Demonstranten. „Europa darf nicht zum Pulverfass werden“, hatte auch Wilhelm gewarnt.

Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für Frieden in ganz Europa hatte die Mahnwache mit einer Schweigeminute begonnen. Zu Störungen der Versammlung kam es nicht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de