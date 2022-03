Carestone-Gruppe Senioren-Wohnungen entstehen in zwei Stadtteilen Salzgitters

Die Carestone-Gruppe baut derzeit im hinteren Bereich des Alloheims an der Albert-Schweitzer-Straße 107 Appartements für Betreutes Wohnen.

Lichtenberg/Lebenstedt. Die Carestone-Gruppe ist derzeit in Salzgitter sehr aktiv. In Lichtenberg plant sie einen Neubau für stationäre Pflege, in Lebenstedt Appartements.