Bauausschuss stimmt Steterburg-Konzept zu

Ohne Debatte hat der Stadtplanungs- und Bauausschuss am Dienstag das Konzept zur Anpassung an den Klimawandel in Salzgitter auf Antrag der SPD-Fraktion zur Beratung an die Fraktionen zurückverwiesen. Es enthält mehrere Maßnahmenvorschläge etwa für die Anpassung an Hitze und Trockenheit, Schutz vor Starkregen und Überflutungen sowie Konsequenzen für die Land- und Forstwirtschaft.

Beim Energiesparen sind sich Salzgitters Fraktionen uneins

Salzgitters neue Deponie- Was die Flachstahl bei Heerte plant

Wasserstoffzug aus Salzgitter- Vorne hui, hinten Wasser

Photovoltaik-Anlagen geplant

Der Ausschuss hat ebenso einmütig zugestimmt, dass ein Investor auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche östlich der Bundesstraße (B248) bei Immendorf eine Freiflächen-Voltaik-Anlage installiert. Sie soll für eine Dauer von 20 Jahren betrieben und dann wieder abgebaut werden. Ein ähnliches Projekt befürwortete der Ausschuss auch für eine Fläche südlich der Werkbahn bei Hallendorf – allerdings mit Einschränkungen. Im betroffenen Ortsrat Ost hatte Ende September Torsten Stormowski (SPD) zu bedenken gegeben, dass der Zweckverband Großraum Braunschweig dort einst einen Bahnhof geplant habe. Die SPD forderte im Ausschuss, eine Teilfläche für eine künftige Haltestelle frei zu halten. Die Politiker stimmten einmütig zu.

Fahrradfreundlichkeit gefordert

Grüne, SPD, CDU und Freie Wähler hatten schon Mitte Juli im Rat durchgesetzt, dass die Stadt der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) beitritt. Damit könne eine Weiterentwicklung des Radverkehrs in Salzgitter durch ein großes Netzwerk vorangetrieben werden, hieß es damals. Der Bauausschuss nahm den Antrag zur Kenntnis.

Neues Konzept für Steterburg

Kaum hat die Stadt ein Konzept zur Modernisierung von 146 maroden Wohnungen vorgelegt, die sie per Strukturhilfe des Landes an Rheinstraße und Engeroder Straße in der Ostsiedlung in Salzgitter-Bad gekauft hat – da rückt das nächste Problemviertel ins Blickfeld: Steterburg. Mit einem „wohnungswirtschaftlichen Standortkonzept“ plant die Verwaltung nach ähnlichem Muster die Erneuerung und Sanierung von Wohnungen in Thiede. Ein Quartier, das ebenfalls stark von baulichen und strukturellen Missständen geprägt ist. Zugrunde liegt der Beschlussvorlage, die vom Rat am Mittwoch diskutiert und abgesegnet werden soll, eine Bestandsaufnahme samt Maßnahmenkatalog und Kostenauflistung des Architekturbüros Kroos und Schlemper aus Dortmund. Der Bauauschuss stimmte auch dieser Vorlage ohne Debatte einmütig zu.

Anträge der Fraktionen

Die Freien Wähler haben gefordert, die seit Jahren genutzten und allmählich verfallenen Gartenhäuser der ehemaligen Kleingartenanlage „Königsberg“ in Salzgitter-Bad zu beseitigen. In der Sitzung zog die Fraktion die Forderung zurück.

Die „Partei“ hat beantragt, an der „Konrad-Adenauer-Straße“ in Lebenstedt weitere Behinderten-Parkplätze einzurichten. Zur Begründung hieß es, in der Nähe seien mehrere Arztpraxen und eine Krankenkasse angesiedelt.

Namens der SPD forderte Fraktionschef Frank Miska, den gesamten Straßenbereich nach Raum für Behinderten-Parkplätze zu überprüfen. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich zu.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de