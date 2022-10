Lärmradar fehlende Rahmenbedingungen Deutschland Autoposer

Salzgitter. Im Kampf gegen „Autoposer“ würde Salzgitter gern die in Frankreich entwickelten Lärmblitzer einsetzen. Doch in Deutschland ist das nicht möglich.

Sie sind neu, wurden in Frankreich entwickelt und sollen ab 2023 landesweit Autofahrer büßen lassen, die mit unzulässig lauten Fahrzeugen unterwegs sind: Die im Nachbarland patentierten Lärmblitzer, genannt „Méduse“ (Qualle), wären laut Stadt auch zur Kontrolle in einigen Straßenzügen in Salzgitter sinnvoll. Doch dafür fehlten bundes- und landesweit die rechtlichen Rahmenbedingungen, antwortete die Verwaltung jetzt auf eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion.

Andere Länder testen den Lärmradar bereits

Andere Länder sind da längst weiter. So wurde der Einsatz des Lärmradars in den Niederlanden bereits beschlossen, wenn auch zunächst nur testweise. Und auch die Schweiz denkt über den Einsatz von „Méduse“ nach. Weitere Pilotversuche sind in England und Spanien geplant. In der Bundesrepublik haben bislang nur Hannover und Bremen Interesse am Lärmblitzer gezeigt.

So funktioniert „Méduse“

Die französischen Lärmblitzer messen über vier Mikrofone das Geräusch vorbeifahrender Fahrzeuge. Wer lauter ist als 80 Dezibel, wird geblitzt. Wenn in Deutschland der Polizei ein Fahrzeug zu laut vorkommt, so laut, dass möglicherweise ein Bußgeld droht, dann misst sie bei einer festgelegten Motordrehzahl den Lärm. Im Fahrzeugschein ist die maximal erlaubte Dezibelzahl vermerkt. Um die Messung mit geeichten Präzisionsgeräten durchzuführen, muss die Polizei das Fahrzeug erst einmal anhalten. Laut neuem Bußgeldkatalog sieht das Verursachen von unnötigem Lärm im Straßenverkehr Bußgelder bis zu 100 Euro vor.

Mittel im Kampf gegen „Autoposer“

In Salzgitter könnte die Radarfalle vor allem eingesetzt werden im Kampf gegen sogenannte „Autoposer“, die sich vorsätzlich über Regeln im Straßenverkehr hinwegsetzen und häufig dem kriminellen Milieu zuzurechnen sind.

So kam es deswegen im Stadtgebiet 2020 zu 61 Verfahren, 2021 zu 69 und im ersten Halbjahr diesen Jahres bereits zu 80 angezeigten Vorfällen . Laut Polizei waren „Autoposer“ zumeist ohne Betriebserlaubnis unterwegs oder ignorierten bewusst vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeiten. Zuletzt ahndeten die Beamten 2022 zwei verbotene Autorennen, es gab sechs Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Hohe rechtliche Hürden

Doch die rechtlichen Hürden für den Einsatz von Lärmblitzern seien hoch, betont die Stadt. So müssten Zuständigkeiten festgelegt und geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen und an welchen Örtlichkeiten solche Überwachung veranlasst werden darf. Zudem müsse der Bußgeldkatalog erweitert werden. Ein entsprechendes, in Deutschland zugelassenes Überwachungsgerät sei nicht auf dem Markt erhältlich.

Als Standorte kämen laut Stadt vor allem die Straßenzüge rund um den Salzgittersee infrage: die Westfalenstraße, Kattowitzer Straße, Theodor-Heuss-Straße, Erich-Ollenhauer-Straße und die Humboldtallee.

