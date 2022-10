Grillverbot Parks Polizei Verwarnungen

Ein trockener, heißer Sommer wie in diesem Jahr führte im Stadtgebiet Salzgitters teils zu striktem Grillverbot und stärkeren Kontrollen vor allem am Salzgittersee, wo stets viel und gerne Fleisch und Gemüse auf dem Rost geschmurgelt werden. Die Maßnahmen waren offenbar erfolgreich, dennoch kam es zu Verstößen, wie die Verwaltung jüngst auf Anfrage der SPD-Ratsfraktion mitteilte.

Das wollte die SPD wissen

Die Sozialdemokraten wollten von Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Kulturdezernent Jan Erik Bohling wissen, wo und von wem kontrolliert wurde, aber auch wieweit die Polizei zur Unterstützung herbeigerufen werden musste. Zudem interessierte die Fraktion, welche Verstöße es gab und wie sie geahndet wurden.

So reagierte die Stadt

Die Kommune erklärte, sie habe die Vorschriften für Verhaltensweisen am See, aber auch das Grillverbot am Wochenende des 16. und 17. Juli überprüft und durchgesetzt. So kontrollierte der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) schwerpunktmäßig rund um das Gewässer, lief aber auch im gesamten Stadtgebiet Streife, um auf Einhaltung der Vorgaben zu achten.

Dabei habe der KOD mit der Polizei kooperiert und sei entsprechenden Hinweisen und Feststellungen nachgegangen. Dies sei „in engem Kontakt“ erfolgt.

Das ergaben die Kontrollen

Bislang wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Salzgittersee-Verordnung eingeleitet, teilte die Verwaltung mit.

Aufgrund der teils täglich wechselnden Stufen des sogenannten „Graslandfeuerindexes“ habe der KOD „viel Aufklärungsarbeit bezüglich des Grillverbotes“ geleistet. Seit dem 18. Juli wurden daher im Rahmen von 14 Kontrollen am Salzgittersee und einer Überprüfung in Lichtenberg 51 mündliche Verwarnungen wegen des Verstoßes gegen geltende Vorgaben ausgesprochen.

In einem weiteren Fall wurde zudem gegen die Salzgittersee-Verordnung verstoßen, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Weitere Kontrollen im gesamten Stadtgebiet seien aber ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilten Klingebiel und Bohling abschließend mit.

