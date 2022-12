Salzgitter: Sieben Nationen, ein Wunsch – Frohe Weihnachten

Salzgitter. Kinder aus der Lebenstedter Grundschule am See erzählen von ihren Weihnachtstraditionen. Einige feiern auch gar kein Weihnachten.

Kinder aus sieben Ländern in drei Klassenstufen der Grundschule am See in Salzgitter erzählen, wie sie Weihnachten verbringen.

An der Grundschule am See in Lebenstedt lernen Kinder aus insgesamt 28 verschiedenen Nationen. Seit dem 23. Dezember haben sie Weihnachtsferien, viele freuen sich auf die kommenden Familienbesuche und besonders die Bescherung.

Jeder hat seine eigenen Traditionen und Gewohnheiten an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen. Einige feiern das christliche Fest nicht und genießen die Zeit ohne den Weihnachtstrubel. 17 Kinder aus den Klassenstufen zwei bis vier und sieben verschiedenen Nationen haben der Salzgitter Zeitung berichtet, wie sie die Feiertage verbringen.

Ganz unterschiedliche Festtagstraditionen haben die sieben Kinder. Foto: Anna Lucy Richter / Funke Medien Niedersachsen

Julian, Klasse 2C (links): „Mein Cousin und ich zocken immer an Weihnachten bis es abends ist, meistens Minecraft oder Pokémon Purpur. Dann gibt Gans zu essen und wir bekommen die Geschenke.“

Türkan, Klasse 4A (hinten links): „Meine Schwester und ich gehen nachmittags immer raus. Wenn es 18 Uhr ist, dürfen wir dann Geschenke auspacken. Danach hören wir Weihnachtsmusik und essen Kekse. In der Schule singen wir am letzten Schultag Weihnachtslieder. Alle Klassenstufen versammeln sich dann in der Aula um den Weihnachtsbaum und singen gemeinsam.“

Anna, Klasse 2C (zweite von links): „Ich feiere Weihnachten bei meinem Opa, weil der hat Geburtstag, wenn der Weihnachtsmann kommt. Und dann liegen da schon die Geschenke. Erstmal feiern wir dann, danach können wir die Geschenke aufmachen. Bei uns zu Hause liegt jetzt schon schon ein großes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.“

Darin, Klasse 2C (dritte von links): „Ich feiere leider kein Weihnachten. Wir genießen die Zeit einfach so, meine Eltern kommen aus dem Libanon.“

Elmas, Klasse 2C (zweite von rechts): „Wir feiern zu Hause. Dann essen wir Kuchen und Kaffee und packen die Geschenke aus.“

Yade Su, Klasse 2C (rechts): „Ich feiere Weihnachten bei meiner Familie, manchmal kommen auch meine Cousins und Cousinen. Dann warten wir zusammen bis der Weihnachtsmann die Geschenke bringt.“

Ebubekir, Klasse 4A (rechts unten): „Ich komme aus der Türkei und feiere kein Weihnachten. Aber ich nutze die Zeit, um zu spielen oder basteln oder mit Freunden rauszugehen. Dann sehe ich immer, dass es überall schön geschmückt ist. Manchmal kaufe ich mir dann Dinge aus den Läden, die mir gefallen.“

Leyya-Naz, Klasse 2D (links): „Wir feiern kein Weihnachten, aber wir gehen trotzdem zu meiner Oma.“

Ronja, Klasse 4A (zweite von links): „Nachmittags kommen immer Freunde und Familie und dann essen wir zusammen. Ganz oft gibt es Ente oder eine Hähnchenkeule. Währenddessen kommt dann wahrscheinlich der Weihnachtsmann, weil danach die Geschenke da sind.“

Juri, Klasse 2D (dritte von links): „Ich komme aus Syrien und feiere leider nicht, aber ich finde, dass Weihnachten schön ist. Einmal habe ich den Weihnachtsmarkt gesehen und mein Onkel kommt in den Weihnachtsferien auch zu Besuch.“

Charlotte, Klasse 4B (vierte von links): „An Heiligabend gehen wir als erstes in den Dom, da machen wir ein Krippenspiel. Ich spiele dieses Jahr einen Gast im Gasthaus. Dann, am Abend, müssen mein Bruder und ich kurz in ein Zimmer und dürfen nicht ins Wohnzimmer. Weil dann lassen meine Großeltern den Weihnachtsmann herein.“

Sophia, Klasse 4A (vorne, sitzend): „Wir fahren ganz oft zu meiner Tante an Weihnachten. Dieses Jahr feiern wir aber bei uns, weil meine Mutter es doof findet, wenn ich meine Geschenke nur anschauen und noch nicht aufbauen kann. Ich darf aber am 24. und am 29. Dezember Geschenke auspacken, weil da ist mein Geburtstag.“

Lisa, Klasse 3A (vierte von rechts): „Ich komme aus Deutschland und meine Mutter kommt aus Kenia. Wir gehen morgens nach dem Frühstück in die Kirche. Danach gehe ich zu einer Freundin und wir feiern Weihnachten. Dann packe ich die Geschenke aus.“

Felippas, Klasse 4B (dritter von rechts): „Ich feiere Weihnachten immer bei verschiedenen Verwandten. Zum Beispiel bei meiner Tante, meiner Oma oder bei uns. Wenn Weihnachten ist, sage ich auch immer ein kleines Gedicht auf. In Griechenland feiern wir Weihnachten am 24., aber die Geschenke bekommen wir am 31. Dezember.“

Matteo, Klasse 3A (zweiter von rechts): „Wir gehen morgens erstmal Gassi, dann frühstücken wir. Den Tag über spiele ich mit meinem Bruder und Abends packen wir Geschenke aus. Wir würfeln dann immer und wer die höchste Zahl hat, darf als erster Geschenke auspacken.“

Ben, Klasse 4A (rechts): „Ich war immer beim Krippenspiel dabei. Wenn wir dann zuhause sind, essen wir erstmal. Meine Oma kann sehr gut kochen. Dann dürfen meine Schwester und ich Geschenke auspacken.“

Weda, Klasse 2D: „Nachts fahren wir zu meiner Oma, essen da und können dann Geschenke auspacken. Meine Eltern sind aus Kasachstan, da feiert man aber genau wie hier.“

