Der Weihnachtsmarkt 2022 in Lebenstedt.

Positive Resonanz in diesem Jahr

Salzgitters Händler planen bereits Weihnachtsmarkt 2023

Die Hoffnung war groß: Erstmals seit Ausbruch der Pandemie 2020 starteten Salzgitters Weihnachtsmärkte wieder durch, verbunden mit der Hoffnung, wieder gewohnten Zulauf zu erreichen. Die Veranstalter waren mit der Resonanz zufrieden, die Besucherzahlen aber blieben hinter 2019 zurück.

So reagierte die Werbegemeinschaft in Lebenstedt

„Der Weihnachtsmarkt rund ums Monument wurde gut angenommen, doch die Resonanz war noch nicht ganz so hoch wie vor zwei Jahren“, sagt Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“, die das traditionelle Treiben vor Heiligabend in Lebenstedt veranstaltet hat.

Zudem hatten sich mit zehn Ständen weniger Betreiber als in den Vorjahren am Markt beteiligt. Grund seien Personalprobleme gewesen, sagt Neumann. Die Bandbreite der Angebote blieb dennoch groß, war aber im wesentlichen auf Imbiss- und Getränkestände beschränkt.

So gab es eine Weihnachtsbäckerei mit Schmalzkuchen und Gebäck, einen Imbiss, der Backschinken und Wurst servierte, eine Creperie, einen Glühweinstand, einen Mandelwagen und eine Schmalzkuchenbäckerei. Die Jüngsten konnten sich im Kinderkarussell „Fantasiewelt“ tummeln. Wer Kunsthandwerk vermisste, war beim Weihnachtsmarkt am Monument an der falschen Adresse. Dafür würden sich hier keine Anbieter finden – „wir sind ja keine Tourismusregion“, sagt Neumann.

Gutscheinaktion gelungen

Als Erfolg wertet er die Gutscheinaktion, die die „CityLebenstedt“ für Kitas und Grundschulen gestartet hat, um sie zum Besuch des Weihnachtsmarktes anzulocken. Schon mehr als 1300 Kinder hätten teilgenommen, sagt Neumann – das sei ein Rekord bei der zum vierten Mal stattfindenden Coupon-Aktion. Wer das Gutscheinheft nutzte, durfte kostenlos mit dem Karussell fahren, ein Würstchen samt Pommes, aber auch Süßes und ein Heißgetränk zu sich nehmen. Die Veranstalter hatten für dieses Aktion rund 6500 Euro hingeblättert.

Auch das großen Weihnachtssingen soll es beim nächsten Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder geben. Die Planung laufe bereits. Geplant ist, auch eine Kindereisenbahn 2023 zu integrieren. Kritik am Weihnachtsmarkt habe es dennoch vor allem in den sozialen Netzwerken gegeben, räumt Neumann ein.

Er habe die Kritiker aber angeschrieben, um konstruktive Kritik gebeten und werde sich demnächst mit ihnen treffen. „Wir sind gern bereit, Ideen anderer einzubeziehen“, sagt Neumann.

So reagierte die Wis

Die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis), die die Organisation des Weihnachtsmarktes in Salzgitter-Bad übernommen hat, reagierte ähnlich positiv. Der Markt sei „gut angenommen“ worden und habe sich „mittlerweile zum beliebten Treffpunkt nach der Arbeit gemausert“, ließ Kulturdezernent Jan Erik Bohling wissen. In kleinen Fachwerkhäuschen die als Weihnachtsstände aufgebaut wurden, seien vorwiegend Glühwein, Kinderpunsch oder weihnachtliche Leckereien angeboten worden.

