In diesen Orten steht der Blitzer

Baddeckenstedt In Heere, Elbe und Baddeckenstedt müssen Autofahrer in der kommenden Woche mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Der Landkreis Wolfenbüttel will dort von Montag, 26. Februar, bis Sonntag, 4. März, sein mobiles Blitzgerät aufstellen. Wann genau wo die Messungen stattfinden, wird nicht verraten.