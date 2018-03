Ölspur beschäftigt Feuerwehr

Erst hielt am Montagvormittag ein Verkehrsunfall die Feuerwehr in Atem, direkt im Anschluss gab es einen umfangreichen Öl- und Umwelteinsatz. Insgesamt 10 der 17 Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Baddeckenstedt waren alarmiert. Eine ausgedehnte Ölspur verlief durch...