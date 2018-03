Elke Zacharias ist gestorben

Elke Zacharias ist tot. Die in Lengede lebende Leiterin der Gedenkstätte des KZ Drütte starb nach Angaben der Stadt am Dienstag. Es war der Tag, an dem der Rat einmütig beschlossen hat, 14 Salzgitteraner für ihre Verdienste um die Stadt in besonderer Weise zu ehren. Ausgezeichnet wurde auch...