Schnehage referiert über Afghanistan

Liebenburg „Hilfe für Afghanistan“ – darüber hält Sybille Schnehage am Freitag, 6. April, einen Vortrag in der Lewer Däle. Die Vorsitzende des Vereins Katachel berichtet mit Bildern und persönlichen Erlebnissen von ihrer Entwicklungsarbeit im nordafghanischen Kunduz, in dem der Verein mit verschiedenen...