Einbrecher stehlen Geld und Zigaretten aus Kiosk

Liebenburg In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher in einen Kiosk in der Lindenstraße in Liebenburg eingedrungen und haben Bargeld und Zigaretten gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen dem 27. März, 18 Uhr, und dem 28. März, 8 Uhr, im Bereich der Lindenstraße Beobachtungen gemacht...