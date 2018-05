Samtgemeindeverwaltung zu

Die Samtgemeindeverwaltung in Baddeckenstedt bleibt am Mittwoch, 23. Mai, wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Ein Betrieb der KFZ-Zulassungsstelle ist ebenfalls nicht möglich. In Notfällen ist die Samtgemeinde Baddeckenstedt von 8.30 bis 12 Uhr unter Tel: (0 53 45) 49 80 zu...