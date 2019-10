Westerlinde: Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen

Der Sachschaden beträgt etwa 10.500 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Samstag um 17.20 Uhr an der Kreuzung Grundstöber/Oelber Weg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 61-jährige Fahrerin aus Hannover beim Überqueren der Kreuzung das Auto eines 23-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von zirka 10.500 Euro. Es gab keine Verletzten, so die Polizei weiter. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.