Eine Gruppe von sechs bis acht unbekannten Jugendlichen hat am frühen Samstagmorgen zwischen 4.30 und 5 Uhr in der Straße „Insel“ eine Haustür aufgeschlagen und ein davor abgestelltes Fahrrad gestohlen. Darüber hinaus beschädigten die Täter in der Lindenstraße eine Telefonzelle, so die Polizei. Es wird um Hinweise gebeten: (05345) 493950.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder