Historische Reichsbahn ist am Sonntag wieder auf der Strecke

Die historische Reichsbahn verkehrt am kommenden Sonntag, 10. November, erstmalig nach dem Winterfahrplan zwischen Bornum (Harz), Bockenem und Derneburg. Einstiegsmöglichkeiten bestehen an diesem Tag laut Mitteilung der Hildesheimer Dampfzug-Betriebs-Gemeinschaft wie folgt: 11 und 14 Uhr am Bahnhof...