Kinder verursachen in Baddeckenstedt Brand mit Feuerwerk

Drei Kinder haben am Montag gegen 17.30 Uhr in einem leerstehenden Bahnwärter-Haus an der Alten Poststraße ein vorgezogenes Silvester-Feuerwerk abgebrannt und dabei ein Feuer verursacht. Wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt, hat sich bei der Aktion offenbar Müll im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes entzündet. Einsatzkräfte der sich ohnehin in der Nähe befindenden Ortsfeuerwehr hätten den Brand aber schnell löschen können. Die Polizei ermittelt nun, ob bei dem Vorfall ein Schaden am Haus entstanden ist, so Pintak weiter.

