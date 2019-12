JVA Wolfenbüttel: MAN-Azubis aus Salzgitter lernen über NS-Justiz

Für die MAN-Auszubildenden stand bei ihren Seminartage in der JVA Wolfenbüttel samt Gedenkstätte die Begegnung mit Vergangenheit und Gegenwart des Rechtswesens in Deutschland auf dem Programm.

Das Thema Menschenrechte ist fester Bestandteil im Ausbildungsprogramm der MAN Truck & Bus in Salzgitter. In diesem Rahmen finden seit April 2013 zweimal jährlich Seminartage zum Thema „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ statt – in enger Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wolfenbüttel sowie der dortigen Gedenkstätte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Beispiel der Geschichte des Nationalsozialismus und der in dieser Zeit praktizierten massiven Ausgrenzung von Menschen setzen sich die Auszubildenden in diesem Zusammenhang mit der Bedeutung von Respekt und Akzeptanz auseinander. Die Thematik beschäftigt sie nachhaltig: MAN-Auszubildende werden zukünftig an der praktischen Umsetzung eines Gedenkortes auf dem Gräberfeld 13a des Hauptfriedhofes Lindener Straße mitarbeiten. Dieser Ort soll sich mit nach Göttingen deportierten Hinrichtungsopfern der NS-Justiz befassen, heißt es weiter.

Nun nahmen 27 Auszubildende der MAN Truck & Bus erneut an einem zweitägigen Workshop unter der Leitung von Dr. Gustav Partington vom JVA-Gedenkstättenteam teil. Den Auftakt bildete dabei die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Justizapparat. Hier wurden sowohl Veränderungen des Rechtssystems im Übergang von Weimarer Republik zur NS-Zeit als auch mögliche Handlungsspielräume beteiligter Akteure thematisiert.

Anhand von Originalquellen, die in digitalisierter Form in Multi-Touch-Tischen aufbereitet wurden, recherchierten die Teilnehmer selbstständig Schicksale von Einzelpersonen, die während der NS-Zeit im Strafgefängnis Wolfenbüttel inhaftiert waren oder hingerichtet wurden.

Über diesen biografischen Zugang wurden laut MAN-Pressemitteilung die Auswirkungen der veränderten Rechtsvorschriften konkret und Ausgrenzungsmechanismen sowie die Folgen von Intoleranz deutlich.

Der unmenschlichen Behandlung von Gefangenen in der NS-Zeit und dessen Folgen wurden in einem weiteren Programmteil die Leitsätze des heutigen Strafvollzugs gegenübergestellt. Katja Lehmköster, Hauptsekretärin des Justizvollzugsdienstes in der JVA Wolfenbüttel, informierte über den aktuellen Strafvollzug. Sie erläuterte nicht nur dessen Richtlinien, sondern ermöglichte bei einer Führung durch die Anstalt auch spannende Einblicke in die heutigen Haftbedingungen – insbesondere die Unterbringung, den Arbeitsalltag sowie Ausbildungsmöglichkeiten während der Haft.

Abgeschlossen wurde das Programm durch eine Begegnung mit aktuellen Insassen der JVA. Im Rahmen kleinerer sportlicher Wettkämpfe unter Leitung von Hauptsekretär Andreas Rehr, in der JVA zuständig für Gefangenensport, konnten anfängliche Berührungsängste schnell überwunden werden, heißt es seitens MAN. Es entwickelten sich dabei für beide Gruppen interessante Gespräche.