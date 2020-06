Neuer Heimatpfleger für Hohenassel: Ralf Brandes

Der Rat der Gemeinde Burgdorf hat in seiner jüngsten Sitzung Ralf Brandes zum Heimatpfleger für den Ortsteil Hohenassel bestellt. Bürgermeister Bernd Brandes wünschte Ralf Brandes für den Aufgabenbereich viel Erfolg und betonte die Wichtigkeit des Amtes, so teilt die Samtgemeinde Baddeckenstedt mit.

Er ging der Frage nach: „Warum brauchen die Dörfer ihren Ortsheimatpfleger? Weil auch die Dörfer wie die Städte ein ,Gedächtnis’ beziehungsweise ein ,Gewissen’ brauchen.“ Ortsheimatpfleger beobachteten Veränderungen der Bevölkerung und des Ortsbildes, zum Beispiel, dass die Orte sich in der Einwohnerstruktur veränderten. Der Ortsheimatpfleger bemühe sich, die Geschichte des Ortes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, und dass die Besonderheiten des Ortes nicht verloren gingen.

Fragen und Hinweise zur Ortsgeschichte nehme Ralf Brandes in seinem neuen Amt als Heimatpfleger aus der Bevölkerung gerne entgegen. Nach einer Vakanz von mehreren Jahren sei man seitens der Gemeinde froh darüber,wieder einen Ansprechpartner für die dorfgeschichtliche Entwicklung zu haben.

Hohenassel ist mit über 300 Einwohner einer von fünf Ortsteilen der Gemeinde Burgdorf, Teil der Samtgemeinde Baddeckenstedt und einer von drei Standorten der Grundschulen der Samtgemeinde. Am Schulzentrum angegliedert sind ein Hort und eine Krippe sowie ein Kindergarten, so dass Hohenassel eine überörtliche Bedeutung zukomme. Nahe Hohenassel befindet sich ein Industriedenkmal in Form von zwei Bohrtürmen an der Straße von Hohenassel nach Luttrum.

