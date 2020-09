Liebenburg. Die Täter scheiterten an der Eingangstür.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Liebenburg

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr vergeblich, die Eingangstür zu einem Einfamilienwohnhaus in der Winckstrasse gewaltsam zu öffnen. Es blieb laut Mitteilung der Polizei bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter (05321)3390 zu melden.

red