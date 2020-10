Nach nicht einmal zwei Stunden war der Drops gelutscht: Einstimmig wählten die Delegierten der SPD-Ortsvereine am Mittwochabend Dirk Fornahl zu ihrem Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl, am 12. September 2021. Die 34 Delegierten vertraten die 179 Mitglieder und votierten einstimmig.

Elf Monate vor der Wahl steht Kandidat

Damit können die Sozialdemokraten bereits elf Monate vor dem wichtigen Termin „ihren Mann“ in der Samtgemeinde Baddeckenstedt präsentieren. Die wohl wichtigste Antwort von Fornahl, auf die Frage, warum er sich aufstellen lässt, war: „Ich habe wirklich Lust auf den Job.“ Aber noch weitere Argumente sprachen für den Wirtschaftswissenschaftler aus Einste (Landkreis Verden). Die Vorbereitungen zu dem wegweisenden Abend in der Gaststätte „Zur Traube“ hatten sich die Sozialdemokraten nicht leicht gemacht. Bereits vor etlichen Monaten war eine siebenköpfige Kandidaten-Findungskommission um den Burgdorfer Bürgermeister Bernd Brandes und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden André Beims auf die Suche gegangen, einen geeigneten Kandidaten zu finden.

2016 zu schnell mit CDU geeinigt

„Wir wollten etwas anders machen, neu machen, besser machen“, betonte Beims. Bei der Kommunalwahl 2016 habe man sich mit der CDU zu schnell auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Das sollte sich 2021 so nicht wiederholen, möglicherweise würde mit der Wahl ein wegweisender Grundstein für die kommenden Jahrzehnte gelegt. Schließlich konnten vier SPD-Bewerber auf das Amt des Samtgemeindebürgermeisters zu Gesprächen eingeladen werde, von denen sprach sich die Findungskommission geschlossen für Dirk Fornahl aus.

Wer ist Dirk Fornahl?

Aber wer ist dieser Mann? Jahrgang 1973. Referatsleiter. Wirtschaftswissenschaftler. Kommunalpolitiker. Dorfkind. Geboren in Wolfenbüttel. Aufgewachsen in Eitzum am Elm (Landkreis Schöppenstedt). Abitur im Gymnasium am Schloss (Wolfenbüttel). Zivildienstleistender. Studium in Hannover. Promoviert in Jena. Verheiratet. Seine Frau stammt aus Isingerode (Gemeinde Schladen-Werla). Vater von zwei Kindern, drei und sechs Jahre. Aktiver Feuerwehrmann. Erste politische Einblicke sammelte er früh, denn seine Mutter war viele Jahre Bürgermeisterin der Samtgemeinde Schöppenstedt. Im Alter von 18 Jahren trat er in die SPD ein. 2016 ging er in die Kommunalpolitik. Er ist zweiter stellvertretende Landrat in Verden. Vorstandsmitglied der SPD im Unterbezirk Verden. Mitglied im Kreistag und im Samtgemeinderat Thedinghausen.

Stärken der Ortschaften und Gemeinden vernetzen

Und: Er ist dort ein Mann der Finanzen und Fördertöpfe. Das Gesagte ließ die Baddeckenstedter Sozialdemokraten wohlwollend aufhorchen. „Ich haben gesehen, was man gestaltet und wie man die Leute mitnehmen kann“, betonte Fornahl. Wichtig sei ihm, die Stärken der Ortschaften und Mitgliedsgemeinden zu vernetzen. Er würden viel zu oft nur die negativen Seiten der ländlichen Region aufgezählt. „Wir sollten uns aufmachen, und die Stärken sehen“, sagt er