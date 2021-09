Zwei Menschen werden bei Unfall bei Berel schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in Berel.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmittag in Berel gekommen. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei zwei Menschen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der K58 von Lesse in Fahrtrichtung Berel. Aus ungeklärter Ursache geriet ein VW Golf aus Fahrtrichtung Berel im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Up zusammen, so die Polizei vor Ort.

Ersthelfer haben sich gekümmert

Die Verletzten seien mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ersthelfer hätten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Verletzten versorgt.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

K58 war gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die K58 beidseitig gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei sind beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, ein Abschleppwagen sei erforderlich. Der Sachschaden werde auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Außer den Ortswehren Burgdorf, Berel und Nordassel waren der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel im Einsatz.

lux

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de