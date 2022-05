Steinlah. Entstanden war das Projekt Dorfcafé im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung in Steinlah. Am Ende des Tages wurde es jedoch knapp.

Klönschnack Das 1. Dorfcafé in Steinlah lockt Kuchenfreunde an

Das Kuchenangebot war ebenso groß wie der Ansturm: Das 1. Dorfcafé in der Gemeinde Haverlah ließ in diesen Frühlingstagen die Gäste nur so herbeiströmen. „Die Veranstaltung war ein unerwarteter Erfolg. Der Kuchen hat gerade so gereicht“, fasste Günter Bley als Aktiver der Sozialen Dorfentwicklung (SoDE) die erfreulichen Ereignisse zusammen.

Rund 100 Kuchenfreunde waren an jenem Sonntagnachmittag zum Kaffeegenuss und Klönschnack ins „Haus des Dorfes“ in Steinlah gekommen. Ein gutes Dutzend Kuchenbäcker und weitere willige Helfer standen parat, um den Ansturm zu lenken. Entstanden war das Projekt Dorfcafé im Rahmen der Ideenwerkstatt zur SoDE.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Blick auf das gute Gelingen wird es eine Fortsetzung geben. Das Dorfcafé-Team wird nunmehr am Sonntag, 22. Mai, in der Ortschaft Haverlah von 14 bis 16 Uhr im Pfarrhaus, Kirchstraße 11, die Kaffeehaus-Türen öffnen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de