Frauenteam bildet Spielgemeinschaft

Nach insgesamt 15 Jahren im Amt des Pressewartes des Tennis-Clubs Blau-Weiß ist für Manfred Fehly Schluss. Dies gab Vorsitzender Roger Ludwig während der Jahresversammlung des Vereins bekannt.

Ludwig bedauerte, dass dem Klub immer wieder jugendliche Leistungsträger nach langer Förderung verloren gehen. Trotzdem wolle der Verein die Jugend wei-ter fördern. Unter Leitung von Fred Inselmann wird eine Koope-ration mit der Grundschule am See stattfinden. Zudem besteht eine Schul-Tennis-AG mit dem Gymnasium am Fredenberg. Nach Gesprächen mit der Kita am Krankenhaus waren Kinder bereits auf der Anlage am Fliederweg zu Gast. Mit Schnuppertennis, Ferienpassaktion, Sommercamp, Jux-Doppelturnieren, Weihnachtsfeier, Austragung der Regionsmeisterschaften und den Punktspielen, steht ein umfangreiches Programm auf dem Plan.

Zweiter Vorsitzender Günter Dombrowski berichtete von ho-hen Investitionen zur Kostenein-sparung mit dem Wechsel auf LED-Beleuchtung in der Tennis-halle. Auch die Umstellung der Warmwasserversorgung von Strom auf Fernwärme habe den Verein an die Grenze des Belastbaren gebracht.

Trotz der Fördergelder musste der Klub hohe Eigenleistungen bereitstellen. Nach Fertigstellung der Plätze ist die Saisoneröffnung für den 21. April geplant. Sportwart Czeslaw Rucinski erläuterte, dass für die Punktspielsaison fünf Teams aus dem Erwachsenenbereich und sechs Jugendmannschaften gemeldet wurden. „Das Damenteam wird eine Spielgemeinschaft mit dem TC Seesen bilden“, sagte er.

Jugendwartin Anke Klauenberg berichtete von Erfolgen der Ten-nis-Jugend. Sie erwähnte lobend Lia Radewagen und Lasse Klauenberg, die in ihrer Altersklasse auf der deutschen Jugendrangliste geführt werden.