Gewinnspiel: Kammeroper Köln „Der große Loriot-Abend“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Karten für den großen „Loriot-Abend“ am Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig.

Unsere Zeitung verlost 2 mal 2 Karten für den großen „Loriot-Abend“ am Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr in der Stadthalle Braunschweig. Die Kammeroper Köln präsentiert einige der lustigsten musikalischen und szenischen Sketche des Humoristen Victor von Bülow, alias Loriot, mit großem Ensemble und Orchester.

Rufen Sie Donnerstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.