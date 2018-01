Ludwig Güttler & Bach-Collegium Konzert in der Martinikirche

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 5 mal 2 Karten für das Konzert von Ludwig Güttler & Leipziger Bach-Collegium am Sonntag, 4. Februar, in Braunschweig.

Unsere Zeitung verlost 5 mal 2 Karten für das Konzert von Ludwig Güttler & Leipziger Bach-Collegium am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr in der Martinikirche in Braunschweig. Das Bach-Collegium spielt in der Besetzung Trompete, Flöte, Oboe, Violine, Violoncello, Kontrabass und Cembalo. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die historische Spielweise zu realisieren.

Rufen Sie Dienstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Juliane Najankua