Theater Wolfsburg „Öffentliches Eigentum“

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Öffentliches Eigentum“ am Sonntag, 11. Februar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Für die Medien versucht er, die Ehe mit seiner Frau Elaine aufrechtzuerhalten, doch dann wird Englands beliebtester Nachrichtensprecher mit einem 16-Jährigen erwischt und von Reportern verfolgt und gedemütigt.

Rufen Sie Dienstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Nordtour Hamburg