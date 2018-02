Theater Wolfsburg „Das Fest“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Das Fest“ am Montag, 19. Februar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Das Fest“ am Montag, 19. Februar, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Familienoberhaupt Helge feiert seinen 60. Geburtstag. Das anfangs ausgelassene Fest wird schnell zur Stunde der Wahrheit, als die drei Kinder den jahrelangen sexuellen Missbrauch durch den Vater zur Sprache bringen.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Gabriella Meros