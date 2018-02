Fan-Paket zu gewinnen „Shape of Water“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost drei Fan-Pakete zum Kinostart von „Shape of Water“ am 15. Februar. Diese enthalten jeweils zwei Kinokarten und das Buch zum Film, das im März bei Droemer-Knaur erscheint. Guillermo del Toro inszeniert eine Liebesgeschichte im Amerika des Kalten Krieges . Im versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet Elisa, die ein als geheim eingestuftes Experiment entdeckt.

Rufen Sie Donnerstag von 4 bis 20 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Foxfilm/Droemer-Knaur