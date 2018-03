Live im Studio dabei sein „Tietjen und Bommes“

Hannover Unsere Zeitung verlost 1 mal 2 Karten für die Aufzeichnung der Talkshow „Tietjen und Bommes“ am Freitag, 16. März, 17.30 Uhr auf dem Messegelände in Hannover. Eingeladen sind die Entertainer Peter Kraus und Ross Antony, Schauspieler Ingo Naujoks, Sterneköchin Léa Linster, Arzt Gunter Frank sowie die Journalistin Katrin Bauerfeind.

Rufen Sie Mittwoch von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: dpa