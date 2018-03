Theater Wolfsburg Rock-Musical „Fast normal“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Musical „Fast normal“ am Freitag, 6. April, 19.30 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass die Familie Goodman keineswegs normal ist: Mutter Diane leidet nach dem frühen Tod ihres Sohnes an einer bipolaren Störung – und die Familie mit ihr.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Bo Lahola