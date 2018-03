Auf ins Peppa Pig Land Karten fürs Heide Park Resort

Soltau Unsere Zeitung verlost heute 2 mal 2 Freikarten für das Heide Park Resort in Soltau. Am 24. März eröffnet das Heide Park Resort die neue Saison. Basierend auf der Animationsserie Peppa Pig hat der Freizeitpark sein Familienangebot um eine Themenwelt erweitert: Peppa und ihre Familie öffnen die Türen ihres Zuhauses und laden zu einem Meet & Greet ein.

Rufen Sie Freitag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlichbenachrichtigt. Foto: Heide Park Resort