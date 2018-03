Gewinnspiel: Theater Wolfsburg „Die Wanderhure“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Die Wanderhure“ am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Die Wanderhure“ am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Wie ein Krimi ist dieses mittelalterliche Sittengemälde um eine starke Frau inszeniert. Marie, Tochter eines reichen Tuchhändlers, der Hurerei bezichtigt, vergewaltigt, fast totgeschlagen und aus der Stadt gejagt, schwört Rache. Als Wanderhure hat sie die Macht...

Rufen Sie Samstag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.