Biographie von Jeanette Walls „Schloss aus Glas“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 4 Exemplare des Buches „Schloss aus Glas“ von Jeanette Walls, das im Diana-Verlag erschienen ist. Es geht um Jeanette, die mit ihren Geschwistern in einer unangepassten, armen Familie aufwächst, mit einer exzentrischen Künstlermutter und einem Alkoholiker als Vater, der verspricht, seiner Familie ein Schloss aus Glas zu bauen. Doch stattdessen geht es immer weiter mit der Familie bergab...

Rufen Sie Freitag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Diana Verlag