Das Eilumer Horn - wo der Elm dem Himmel am nächsten ist

Dass es im Elm viele schöne Wanderrouten und attraktive Radstrecken gibt, ist allgemein bekannt. Doch wer den höchsten Punkt des Gebirges erleben will, mag vielleicht schon das eine oder andere Mal an einem Ort vorbeigelaufen sein, der sich etwas abseits der Wege befindet: Das Gipfelkreuz am Eilumer Horn markiert seit gut 37 Jahren einen besonderen Punkt, um den sich zudem eine besondere Geschichte rankt.

Lange war der Kuxberg mit seinen 319 Metern als höchste Erhebung des Elms in den Wanderkarten verzeichnet – bis im Jahr 1983 vier Mitglieder des Alpenvereins aus Schöppenstedt bemerkten, dass auf alten Messtischblättern der Forstverwaltung das Eilumer Horn als höchster Berg des Elms mit 323,3 Meter angegeben war. Herbert Horstmann, Friedel Falk, Kurt Dirker und Heinz Bauer beschlossen, dass dies Konsequenzen haben müsse: Am 3. Dezember 1983 wurde am Eilumer Horn ein Gipfelkreuz in den Boden einbetoniert. Nachdem das Landesvermessungsamt in Hannover den Punkt als höchste Erhebung im Elm bestätigt hatte, wurde der neue Gipfel auch in sämtlichen Karten verzeichnet.

Wanderer verewigen sich im Gipfelbuch

Spektakulär ist das Gipfelkreuz sicher nicht, aber ein schönes Ziel für eine kleine Tour. Wer dort angekommen ist, kann eine Metallbox öffnen und sich in einem Gipfelbuch verewigen. Die Wege dorthin sind vielfältig und vor allem unterschiedlich lang.

Wer Kinder für die Suche nach dem Gipfel begeistern möchte, kann beispielsweise gut in Evessen starten. Das kleine Dörfchen bietet mit der romanischen Wehrkirche aus dem 11. Jahrhundert und dem Tumulus, der mehr als 800 Jahre alten Linde auf einem Grabhügel, ohnehin schon einen reizvollen Anlaufpunkt. Zudem gibt es in Evessen mehrere Obsthöfe, die auch in dieser Jahreszeit zum Direktverkauf einladen. In dieser Region, am Ende der Straße Am Borrwege, befindet sich ein Parkplatz. Und der ist ein guter Startpunkt für eine rund einstündige Wanderung – einmal Gipfelkreuz und zurück.

Die letzten Meter führen abseits der Wege

Die Steigung auf dem Hinweg ist moderat und überfordert auch kurze Beine nicht. Allerdings ist der Großteil der Strecke Forstweg und bietet keine große Abwechslung. Aber am Ende wird es abenteuerlich: Die letzten 300 Meter führen über Trampelpfade, bis das Kreuz erreicht ist.

Kombinieren lässt sich die Route gut mit einem Aufenthalt im Erlebnissteinbruch Markmorgen. In dem Muschelkalksteinbruch lassen sich mit etwas Glück Fossilien wie Ammoniten, Muscheln, Seelilienstielglieder finden. In versteinerter Form sind hier Flora und Fauna des Erdmittelalters zu bestaunen. Auf Schautafeln erfahren Besucher zudem einiges über Geologie und Waldentwicklung.

Auch Lucklum ist ein guter Startpunkt

Aber auch längere Distanzen lassen sich gut mit dem Zielpunkt Gipfelkreuz verbinden. Seit knapp zwei Jahren wurde beispielsweise der Elm-Zielwanderweg „Lucklum – Eilumer Horn“ offiziell eröffnet. Die Strecke beginnt in Lucklum am Rittergut und führt entlang der Wabe, vorbei am Wasserhäuschen Erkerode, über die Wiesen des Reitlingstals bis hin zum Eilumer Horn – ein möglicher Abstecher zum Steinplattengrab im Adamshai inklusive. Allerdings ist für diese Tour schon deutlich mehr Ausdauer gefragt: Rund 12,8 Kilometer legen Wanderer auf Hin- und Rückweg insgesamt zurück.