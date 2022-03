Rockharz und M’era Luna feiern 2022 Festival-Comeback

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das Rockharz-Festival auf dem Flugplatz Ballenstedt wieder steigen. Mit 56 Bands der Metal- und Hardrock-Szene präsentieren die Veranstalter vom 6. bis 9. Juli nach eigenen Angaben das größte Programm der knapp 30-jährigen Festivalgeschichte. Angekündigt sind u.a. Running Wild, Powerwolf, Accept, Eisbrecher, In Extremo und Sepultura. Festivaltickets kosten rund 135 Euro inklusive Camping und Parkplatz.

Noch einige hundert Meter höher, direkt am Rand des Nationalparks nahe Elend bei Sorge, steigt vom 4. bis 6. August das alternative Festival Rocken am Brocken. Hier treten auf einem übersichtlichen, liebevoll eingerichteten Areal Indie-Bands und Singer-Songwriter wie Faber, Alice Phoebe Lou, Milliarden, Provinz, Frank Carter and The Rattlesnakes auf. Faber war bereits im vergangenen Jahr zu Gast, als Rocken am Brocken als einiges von ganz wenigen Festivals in Deutschland unter hohen Corona-Auflagen durchgezogen wurde. Auch in diesem Jahr gibt es neben Konzerten wieder Techno zwischen Tannen, Yoga und Nationalpark-Spaziergänge mit Musik. Tickets kosten 89 Euro inclusive Camping und Parkplatz.

Sisters of Mercy spielen bei M’era Luna

Auf dem Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt wird nach zwei Jahren Pause am 6. und 7. August die Gothic-Szene zurückerwartet. Beim M’era Luna-Festival spielen u.a. ASP, The Sisters of Mercy und Mission. Karten kosten 114 Euro.

