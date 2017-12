Hockeyfrauen tanzen auf zwei Hochzeiten

Berlin Die deutschen Frauen-Teams für die Hallenhockey-WM (7. bis 11. Februar) in Berlin und die EM (19. bis 21. Januar) in Prag stehen fest. Während bei der Heim-WM in der Max-Schmeling-Halle fast ausschließlich aktuelle A-Nationalspielerinnen, darunter sechs Olympia-Bronzegewinnerinnen von Rio,...