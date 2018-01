Nord- und Südkorea im Verbund

Süd- und Nordkorea sind bereit für ein neues Kapitel olympischer Geschichte. Erstmals einigten sich die verfeindeten Länder auf den Start Seite an Seite und wollen bei den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) ein gemeinsames Eishockey-Frauenteam an den Start bringen. Die...